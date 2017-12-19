Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgi ve iddialara göre, Mithatpaşa Mahallesi’nde mobilyacılık yapan Yunus Kazan (35), gece saatlerinde 2805. Sokak'ta çevreye rahatsızlık veren şahısları uyarmak istedi. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus Kazan, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Çevredekiler tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kazan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yunus Kazan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yunus Kaya’nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.