Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk kaza dün gece geç saatlerde Rize'nin Çayeli ilçesi sahilinde meydana geldi. 61 K 6130 kamyonla ile 34 SZ 1902 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Adnan Genç (45) ile otomobil sürücüsü Kazım Navdar (35) yaralandı. Yaralıların Rize'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise bu sabaha karşı Karadeniz Sahil Yolu Rize şehiriçi geçişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hopa'dan Trabzon istikametine gitmekte olan 53 AN 701 plakalı servis minibüsü, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü binası yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak devrildi. Minibüste bulunan 3'ü Gürcü uyruklu biri ağır 5 kişi ile otomobilde bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Yaralılar Rize'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.