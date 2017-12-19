Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümüşhane Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü, Türkiye Erezyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) il temsilciliğince hazırlanan ve Gümüşhane Belediyesince de desteklenen proje kapsamında plastik borulardan yapılan yemlikler, kedi ve köpeklerin beslenebilmesi için şehirde belirlenecek uygun alanlara konulacak.

Merkeze bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, gençlerin hayvanlara yönelik duyarlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çimen, projenin hassasiyet sahibi duyarlı gençlerin ürünü olduğuna işaret ederek, belediye olarak hayvansever gençleri desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Sokak köpeklerini beslemek için kendisinden yardım isteyen gençlerin taleplerine kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Çimen, "80’in üzerinde yemlik hazırlandı. Şehrimizin muhtelif noktalarına bunlar montajlanacak. Bizde arkadaşlarımıza destek vereceğiz. Bu duyarlılıklarından dolayı şehrim adına arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belediyemize ait tüm binalara ve muhtar ofislerimize bu yemlikleri monte edersek hem bizim kontrolümüzde hem de güvenli olur." değerlendirmesinde bulundu.

TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral da kış şartlarında sokak hayvanlarının açlık ve susuzlukla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Gönüllü üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek bu projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Oral, "Yemliklerde 4 parça malzeme kullandık. Boruları birbirine takarak yaptık. Kelepçeler yardımıyla da uygun görülen yerlere koyacağız. Bakım ve yiyecek kontrollerini de yine üniversiteli arkadaşlarımız yapacak. Hemşehrilerimizi sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Gümüşhane Üniversitesi Hayvanseverler Kulübü üyesi Ramazan Erkmen ise kulüp olarak restoranlardan topladıkları artık yemeklerle her gün şehir çöplüğündeki hayvanları beslediklerini bildirdi.

Bu hizmet için Gümüşhane Belediyesi'nin kendilerine bir araç tahsis ettiğini anlatan Erkmen, "Kışı oldukça soğuk geçen Gümüşhane'de belediyemiz, TEMA ve arkadaşlarımızın katkılarıyla kedi ve köpek yemliği yaptık. Altın kalpli Gümüşhane insanından bizim yemliklerimize sahip çıkmalarını ve bizleri desteklemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.