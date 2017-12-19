Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahlat ilçesindeki baston ustası Refa Gökbulak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için kurt başlı, kılıçlı baston tasarladı.

Gökbulak, yaklaşık bir haftalık çalışmayla, üzerine Selçuklu motiflerinin işlendiği, bir tarafında Türk bayrağı, diğer yanında üç hilal bulunan kurt başlı kılıçlı baston yaptı.

Bastonu MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ulaştırması için MHP İlçe Başkanı Tahsin Gülsar'a teslim eden Gökbulak, yaptığı açıklamada, Ahlat bastonlarının duygunun, emeğin ve sabrın, ahşap ve kemikle somutlaşarak sanata dönüştüğü turistik bir ürün olduğunu anlattı.

"Devletimizin bekasını ilgilendiren her önemli meselede imzası var"

"Sevdiğiniz, saygı duyduğunuz bir insana baston hediye etmek, ona sağlıklı uzun ömürler dilemenin en güzel yoludur." diyen Gökbulak, şunları söyledi:

"Ülkemizin geçirmiş olduğu zor günlerde Sayın Bahçeli'nin milli duruşu her zaman dikkatimi çekmiştir. Engin birikimi ve geçmiş siyasetiyle de büyük devlet adamlığı vasfına sahip bir şahsiyet olarak görüyorum. Devletimizin bekasını ilgilendiren her önemli meselede hem desteği hem de imzası var. Bundan dolayı da kendisine hayranlık duyuyorum. Bu nedenle baston sanatımla kendisine özel bir baston yapmayı düşündüm."

Bastonun ceviz ağacından yapıldığını belirten Gökbulak, "Bozkurt başlıklı kılıçlı baston oldukça özel bir üründür, eski bir gelenektir. Ben de bu nedenle bastonu hem bozkurt başlıklı hem de kılıçlı yaptım. İkisinin bir bastonda buluşması ve gövde kısmında Selçuklu yıldızının işlenmesi de bastona ayrı bir güzellik kattı." diye konuştu.

MHP İlçe Başkanı Tahsin Gülsar da özel hazırlanan bastonu partisinin genel başkanı Bahçeli'ye teslim edeceğini söyledi.