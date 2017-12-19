Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla il genelinde sahte ve kaçak alkol-içki satışını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında 20 Kasım'da 120 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

Operasyonun ardından ekipler, sahte içkileri vatandaşa sattığı değerlendirilen içkili restoran, lokanta, bar ve pavyonlara yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda İstanbul genelinde alkol satışı yapan 250 içkili mekan kontrol edildi. 11 içkili iş yeri, sahte içki sattığı tespit edilerek mühürlendi. Bu iş yerlerine yönelik adli işlem yapılarak, iş yeri sahiplerine idari para cezası uygulandı. Ayrıca 43 şüpheliye işlem yapıldı.

Dün ise metil alkolü damıtarak, votka ve rakı imal eden bir imalathaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 bin litre metil alkol ve damıtma cihazlarına el konuldu. Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, geçen ay 120 bin şişe sahte içki bulunan operasyonun ardından bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarda, 12 bin litre metil alkol, 10 bin şişe sahte içki, 920 şişe şarap, 27 bin boş şişe, alkol üretiminde kullanılan cihazlar ve 4 ruhsatsız silah ele geçirdi, toplamda 46 şüpheliye işlem yaptı. Bu süreçte 7 milyon liraya yakın kamu zararının önlendiği kaydedildi.

Bu arada, ele geçirilen sahte içkiler ve sahte içki yapımında kullanılan cihazlar, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Kumkapı'daki deposunda basın mensuplarına gösterildi.