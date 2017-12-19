Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Şile Yolu Üvezli Mevkii'ndeki ahşap yapıdan oluşan gözlemecilerde çıktı. Mutfak bölümünde başlayan yangın kısa sürede dükkanın diğer bölümlerine sıçradı. Yükselen alevler yandaki dükkana da sıçrarken ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, iki gözlemeci dükkanı kullanılamaz hale geldi.