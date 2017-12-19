Muğla Dalaman İmam Hatip Lisesi'nde, bugün öğle saatlerinde kalorifer sisteminden LPG sızıntısı oldu. Sızıntıdan etkilenen 1 öğretmen ile 21 öğrenci, Orntaca ve Dalaman Devlet Hastaneleri'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Muğla'da gaz sızıntısından etkilenen 21 öğrenci ve 1 öğretmen hastanelik oldu
19.12.2017 - 15:18 | Son Güncelleme: 19.12.2017 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla Dalaman İmam Hatip Lisesi'nde kalorifer sistemindeki gaz sızıntısından etkilenen 21 öğrenci ve 1 öğretmen hastanelik oldu.
Etiketler : Muğla,dalaman,öğrenci,öğretmen,
528907 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528907.aspx
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