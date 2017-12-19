Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Dalaman İmam Hatip Lisesi'nde, bugün öğle saatlerinde kalorifer sisteminden LPG sızıntısı oldu. Sızıntıdan etkilenen 1 öğretmen ile 21 öğrenci, Orntaca ve Dalaman Devlet Hastaneleri'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.