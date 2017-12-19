Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından önemli noktalara yönelik tünel kazma suretiyle gerçekleştirilebilecek bombalı saldırı olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bu çerçevede Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaymakamlık, adliye, kaymakamlık konutu, Cumhuriyet Polis Merkezi, cezaevi, kalekol inşaatları, savcı, asker ve polis lojmanları, orduevi, askerlik şubesi, belediye ve bölge trafik yerleşkelerinin çevresinde bulunan iş yerleri ve konutların zemin ile bodrum katları kontrol edilmiştir. Bu sırada, Orduevi’nin yer aldığı alana bitişik olan bir evin bahçesinde 3 metre boyunca düz giriş, 7 metre derinliğinde dikey bir tünel bulunmuştur. Olay yeri inceleme, bomba imha uzmanları, AFAD ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede tünel içerisinde bir adet kazma ve kürek ile evden çekilen elektrik kabloları ve aydınlatma düzeneği bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda tünelin terör amaçlı olmadığı, define arama amaçlı kazıldığı tespit edilmiştir. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda evi kiralayan Suriye uyruklu bir şahıs ve mülk sahibi bir şahıs olmak üzere 2 şahsa, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 74’üncü maddesi gereğince işlem yapılmıştır” denildi.