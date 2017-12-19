Olay Çevreyolu üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.İ.A isimli saldırgan işyerine gelerek iş yeri sahibi M.D’ye bir el ateş etti. Saldırı sonucu M.İ.A olay yerinden kaçarken yaralanan iş yeri sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken kaçan saldırganın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Malatya’da iş yerine silahlı saldırı
19.12.2017 - 17:50 | Son Güncelleme: 19.12.2017 - 17:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da bir kişi işyerine silahlı saldırıda bulundu. Olayda işyeri sahibi yaralandı.
Etiketler : malatya,silahlı saldırı,haberler,
528936 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528936.aspx
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