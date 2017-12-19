Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Çevreyolu üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.İ.A isimli saldırgan işyerine gelerek iş yeri sahibi M.D’ye bir el ateş etti. Saldırı sonucu M.İ.A olay yerinden kaçarken yaralanan iş yeri sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken kaçan saldırganın bulunması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.