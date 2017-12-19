Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saat 17.50 sıralarında Eğirdir ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eğirdir’den Isparta’ya doğru seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi açıklanmayan 27 N 8809 plakalı kamyon, iddiaya göre direksiyonunun kilitlenmesi sonucu, polis ve jandarma kontrol noktasına girdi. Kazada, ilk bilgilere göre polis memurları Ertan Kaya, Zeynep Düzgün ve kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı polisler Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.