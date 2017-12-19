Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Arjantinli futbolcusu Manuel Lanzini'ye 2 maç ceza verildi. İngiltere Futbol Federasyonundan (FA) yapılan açıklamada, ligin 18. haftasında Stoke City ile West Ham United arasında oynanan maçta, kendini yere atarak takımına penaltı kazandıran Lanzini'ye 2 maçtan men cezası verildiği bildirildi. Lanzini, West Ham United'ın deplasmanda Stoke City'yi 3-0 yendiği müsabakanın 18. dakikasında rakip futbolcu Erik Pieters ile girdiği mücadele sonrası yerde kalmıştı. Maçın hakemi Graham Scott penaltı noktasını göstermiş ve Mark Noble topu ağlara göndererek West Ham United'ı 1-0 öne geçirmişti.