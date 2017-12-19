Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerine doğru ilçenin Sahil Mahallesi İşletme Caddesi üzerinde meydana geldi. Kavganın nedeniyle ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamazken, iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu yatıştırılan olayda, yaralılar Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişilerin ise Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.