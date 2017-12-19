Kocatepe Mahallesi'ndeki Gölcük Huzurevi'nde kalan 7 kişi, pasta yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayeti görülen huzurevi sakinlerinden 3'ü, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne, 2 kişi özel bir hastaneye, 2 kişi ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Huzurevindekiler yedikleri pastadan zehirlendi
19.12.2017 - 23:22 | Son Güncelleme: 19.12.2017 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, huzurevinde 7 kişi, yedikleri pastadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : kocaeli,pasta,haberler,
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