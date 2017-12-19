Kocatepe Mahallesi'ndeki Gölcük Huzurevi'nde kalan 7 kişi, pasta yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayeti görülen huzurevi sakinlerinden 3'ü, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne, 2 kişi özel bir hastaneye, 2 kişi ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.