Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, akşam saatlerinde Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park hâlinde bulunan 44 BE 473 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.