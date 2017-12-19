Yangın, akşam saatlerinde Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park hâlinde bulunan 44 BE 473 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.
Park hâlindeki araç cayır cayır yandı
19.12.2017 - 23:33 | Son Güncelleme: 19.12.2017 - 23:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da park halindeyken bilinmeyen nedenle alev alan otomobil, kullanılamaz hâle geldi.
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529004 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/529004.aspx
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