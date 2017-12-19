Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ITC basın bürosu, Kuzey Irak’ta yaşanan olaylarla ilgili bir bildiri yayınladı. Bildiride, "Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin yaşadığı insani ve maaş sıkıntıları sonucu Kuzey Irak halkının haklarını arama isteği ve bunu protestolar şeklinde göstermesi anayasamızın temellerinden biridir. Kuzey Irak yönetiminin uzun yıllar boyu yönettiği bölgeleri geliştirme ve oradaki halkı refaha kavuşturmak asil görevidir. Kuzey Irak yönetimin elde ettiği yüksek miktardaki paraların nerelere harcandığı da sorulması milletin hakkıdır. ITC bu yaşanan sıkıntılarda taraf değildir hiçbir zaman da taraf olmayacaktır. Herkesi aklıselim davranmaya davet eder, şiddete başvurmadan çözüm üretilmesini ümit ederiz" denildi.