Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Sarıçam ilçesi Kozan yolu Buruk Mezarlığı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Askin yönetimindeki 01 FCS 65 plakalı kamyonet, 01 CRH 52 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Askin araç içerisinde sıkıştı. Durumu gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Askin’i şoför mahallinden çıkartamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri Askin’i sıkıştığı yerden kurtararak ambulansa bindirdi. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.