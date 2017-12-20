Rasim Kara yönetimindeki 63 EK 045 plakalı otomobil ile Ömer Yılmaz idaresindeki 63 TB 301 plakalı otomobil Şanlıavşar mevkisinde çarpıştı. Kazada sürücüler Kara ve Yılmaz'ın yanı sıra henüz ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozava Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 yaralı kent merkezinde bulunan Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Şanlıurfa'da arabalar çarpıştı, yaralılar var
20.12.2017 - 00:09 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 00:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.
Etiketler : şanlıurfa,şanlıurfa kaza,haberler,
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