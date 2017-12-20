Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Kepez ilçesinde yaşayan Ramazan ve Nigar Kılınç çiftinin 5 yıl önce Yusuf isminde oğulları dünyaya geldi. Hareketli bir bebek olarak dikkat çeken Yusuf’un 4'üncü ayında başını dik tutamaması ve hareketlerinde yavaşlamayı gözlemleyen aile, çocuklarını doktora götürdü.

Aylar süren tahlillerin ve kontrollerin ardından minik Yusuf'a doktorlar tarafından Spinal Musküler Atrofi Tip-1 (SMA Tip-1) teşhisi kondu. Dünyada 10 bin kişide bir görülen ve doktorların 2 yıl ömür biçtiği hastalığın çocuklarında olduğunu öğrenen Kılınç çifti âdeta yıkıldı. Sadece Amerika’da üretimi gerçekleşen ve tek dozu 175 bin dolarlık ilacı alacak durumu olmayan aile, umut ve umutsuzluğun bir arada olduğu sıkıntılı dönemler geçirdi.

Gittikçe hareketleri yavaşlayan minik Yusuf, kendine biçilen 2 yıllık ömre inat yakalandığı hastalıkla 4’üncü yaşının sonuna kadar savaştı.

Gözleri önünde eriyen çocuklarını tedavi ettirememenin üzüntüsünü yaşayan Kılınç ailesi ise devletin SMA hastası olan çocuklar için 4 dozluk ilaç desteği haberini alınca sevince boğuldu. Hemen Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu’na başvuruda bulunan aile, minik çocuklarının 4 dozluk tedaviden yararlanmasını sağladı. Yaklaşık 6 aydır 3 doz kullanan küçük Yusuf’un sönmek üzere olan gözleri canlandı, kıpırdamayan bedeni de hareket etmeye başladı. Çocuklarındaki gelişimi görüp umutlanan çiftin şu an tek isteği ise çocuklarının ilaç tedavisinin sürmesi.

Kullanılan ilaç sonrası oğlunun gelişiminde olumlu yönde ilerlemeler yaşandığını belirten Nigar Kılınç, son doz kullanımı sonrasında ilaç tedavi desteğinin devamı için kurula gireceklerini söyledi.

Suat Metin - Adem Akalan İHA