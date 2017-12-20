Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vedat Yunus İkizoğlu İHA

Kastamonu’ya bağlı Bürme köyünde 29 Kasım’da biri boş iki evde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hummalı çalışma sonucu alevleri söndürürken, evlerden birinde yaşayan Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve 12 yaşındaki torunu Serdar Çataloğlu âdeta buhar oldu. Jandarma ekiplerinin yaptığı kazı çalışması sonucunda, enkazda çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemikler bulundu. Ailenin kaybolan 4 büyükbaş hayvanının Erkan K. (25), ağabeyi Ersan K. (29) ve kayınpederi Ali Ş. tarafından satıldığını belirleyen ekipler, şahısları gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili sır perdesi de aralandı. Zanlılardan Ali Ş. “Vicdan azabı çekiyorum” diyerek ailenin başına gelen kan dondurucu olayı anlattı. Sanık “Eve hırsızlık için gittik. Yanımda Erkan, Ersan ve adını bilmediğim bir kişi daha vardı. Hayvanları ahırdan çaldığımız sırada, çıkardığımız sesleri duyan Fazıl Çataloğlu uyandı. Karşımızda onu görünce panikledik ve silahla vurarak öldürdük. Yaşanan kargaşa sonrası diğer aile fertleri de geldi. Onları da vurduk. En son küçük çocuğu öldürdük. Ardından evleri ateşe verdik. Serdar’ın cesedini evde bırakırken, diğer dördünü çevreden bulduğumuz torba ve çuvallara koyduk. Araçla bir yere götürüp attık” diye konuştu. Diğer sanık kardeşler ise “Cinayet işlemedik. Bize kumpas kuruldu. Hayvanları para karşılığında satın aldık” sözleriyle suçlamaları yalanladı.