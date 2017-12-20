Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay yaklaşık 2,5 ay önce Doğubayazıt ilçesinde meydana geldi. 54 yaşındaki Abdullah Işık, arkadaşına ait evin çatısını tamir etmek için yukarı çıktı. Çatının üzerindeyken elektrik tellerine temas eden Işık, biranda yüksek gerilime kapıldı.

Vücudunun büyük bir bölümü yanan Abdullah Işık, önce Ağrı Devlet Hastanesine ardından da Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erzurum’da yanık merkezinde tedavisi süren Işık’a 5 saat süren operasyonla yapay deri nakli yapıldı. Sağlığı iyiye doğru giden Işık, kendisini yeniden hayata döndüren doktorlara teşekkür etti.

