Olay yaklaşık 2,5 ay önce Doğubayazıt ilçesinde meydana geldi. 54 yaşındaki Abdullah Işık, arkadaşına ait evin çatısını tamir etmek için yukarı çıktı. Çatının üzerindeyken elektrik tellerine temas eden Işık, biranda yüksek gerilime kapıldı.
Vücudunun büyük bir bölümü yanan Abdullah Işık, önce Ağrı Devlet Hastanesine ardından da Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Erzurum’da yanık merkezinde tedavisi süren Işık’a 5 saat süren operasyonla yapay deri nakli yapıldı. Sağlığı iyiye doğru giden Işık, kendisini yeniden hayata döndüren doktorlara teşekkür etti.
Çatıyı onarırken yüksek gerilime kapıldı
20.12.2017 - 08:33 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 08:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde evin çatısını tamir ettiği esnada yüksek gerilime kapılarak vücudunun büyük bir bölümü yanan vatandaşa Erzurum’da yapay deri nakli yapıldı.
Olay yaklaşık 2,5 ay önce Doğubayazıt ilçesinde meydana geldi. 54 yaşındaki Abdullah Işık, arkadaşına ait evin çatısını tamir etmek için yukarı çıktı. Çatının üzerindeyken elektrik tellerine temas eden Işık, biranda yüksek gerilime kapıldı.
Etiketler : Ağrı,
529082 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/529082.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER