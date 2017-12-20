Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özel bir üniversitede Grafik Tasarım bölümünde okuyan zanlı Günhan Öztürk (26) ifadesinde şunları söyledi:

"Olay gecesi barda eğlenirken tanıştık. Gece saat ikiye kadar birlikte alkol aldık. Daha sonra Bornova'daki evime gittik. Aramızda tartışma çıktı. Kaygı bozukluğu rahatsızlığım olduğu için tedavi görüyorum. Kullandığım ilaçlar ve alkolün etkisiyle neden tartıştığımızı bile hatırlamıyorum, çok pişmanım."

Öte yandan İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün de 29 yaşındaki T.M., sevgilisi Funda Turan'ı (40) bıçaklayarak öldürdü.

Sabah