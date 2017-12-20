Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havaların sıcak gitmesi nedeniyle hamsi soğuk sulara kaçtı. Karadenizli balıkçılar, Rusya ve Gürcistan’a giden hamsinin havaların soğumasıyla bölgeye tekrar gelmesini umuyor. Geçen ay kilosu 5 TL’ye kadar düşen hamsi, bugünlerde 20 liradan satılıyor. Bu durumdan hem vatandaşlar hem de balıkçılar memnun değil.





“Bu sezon kadar kötüsünü görmedim”

Sinoplu balıkçılar hamsi sezonunun henüz bitmediğini fakat bu dönemde hamsi olmadığını belirtiyorlar. Sinoplu balıkçı Eşref Durmaz hamsi sezonunun kötü gittiğini söyledi.







Durmaz yaptığı açıklamada, “15 yıldır balıkçılık sektörünün içerisindeyim ki bu sezon kadar kötüsünü görmedim. Hamsi bu sene çok az. Havalar sıcak geçti hamsi ana yurduna kaçtı. Ana yurdu Rusya, Gürcistan oralar daha soğuk olduğu için oralara gitti. Rusya’da haberlerde izliyoruz millet eliyle cebine dolduruyor. Vatandaş neredeyse kıyıdan topluyor. Hamsi daha çıkar, Ocak’tan sonra yılbaşından sonra gelir, bollaşır bir iki ay sürer. Ondan sonra azalır. Hamsinin kilosu şimdi tezgahlarda 15-20 TL arası değişiyor” dedi.





