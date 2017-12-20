Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Emniyeti KOM Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli, kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre 2 şahsın, Doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Kocaeli üzerinden İstanbul’a sevk edeceği bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Alınan bilgiler doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipleri 34 plakalı bir otomobili Kocaeli sınırları içerisinde durdurdu. Polis ekiplerince otomobilde yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine zulalanmış halde 46 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak gözaltına alınan araçtaki 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Derince’de sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada yakalanan 1 kişinin üzerinde 1,50 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, hakkında işlem yapılarak adli mercilerce, serbest bırakılmıştır.