Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi D-400 Karayolu Side Kavşağında Mehmet Ali Özdemir idaresindeki 07 J 0073 plakalı ticari taksi ile Mustafa Sabuncu’nun kullandığı 07 HJB 17 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Sabuncu ile otomobilde bulunan eşi Filiz Kolcu Sabuncu ve kayınvalidesi Nimet Kolcu yaralandı. Yaralılar, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

