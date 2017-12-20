Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi D-400 Karayolu Side Kavşağında Mehmet Ali Özdemir idaresindeki 07 J 0073 plakalı ticari taksi ile Mustafa Sabuncu’nun kullandığı 07 HJB 17 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Sabuncu ile otomobilde bulunan eşi Filiz Kolcu Sabuncu ve kayınvalidesi Nimet Kolcu yaralandı. Yaralılar, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
20.12.2017 - 10:51 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi D-400 Karayolu Side Kavşağında Mehmet Ali Özdemir idaresindeki 07 J 0073 plakalı ticari taksi ile Mustafa Sabuncu’nun kullandığı 07 HJB 17 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Sabuncu ile otomobilde bulunan eşi Filiz Kolcu Sabuncu ve kayınvalidesi Nimet Kolcu yaralandı. Yaralılar, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler : Antalya,Manavgat ilçesi,yaşam haberleri,
529141 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/529141.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER