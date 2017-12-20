Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Samsun’da gözaltına alınarak Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen FETÖ’nün Nevşehir kadın sorumlusu İl imamı Zeynep Yolcu ve Bylock kullanıcısı eşi Ahmet Tuncer Yolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FETÖ’nün Nevşehir kadın sorumlusu 'il imamı' adliyeye sevk edildi
20.12.2017 - 11:05 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun’da yakalanan FETÖ’nün Nevşehir kadın sorumlusu İl imamı ve eşi adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Nevşehir,FETÖ,kadın sorumlusu il imamı,
529145 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/529145.aspx
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