Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Samsun’da gözaltına alınarak Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen FETÖ’nün Nevşehir kadın sorumlusu İl imamı Zeynep Yolcu ve Bylock kullanıcısı eşi Ahmet Tuncer Yolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.