Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesi Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgutlu'dan İzmir istikametine giden Mehmet D. idaresindeki 20 GL 670 plakalı tır trafik ışıklarında bekleyen briket yüklü Kamil B. idaresindeki 45 RR 370 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpma nedeniyle tır sürücüsü Mehmet D. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve AKS ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü Mehmet D. AKS ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araç içerisinden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından tır sürücüsü Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-96 karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu.



Tır sürücüsü Mehmet D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.