Güneş Mahallesi Sakızköy Caddesi'nde Yener Yıldırım'ın yönetimindeki 66 LF 705 plakalı otomobil, Erdem Okur idaresindeki 39 LL 420 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilden yaklaşık 20 metre uzağa savrulan sürücü Yıldırım'ın 112 Acil Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yaralanan diğer sürücü Okur ile 3 yaşındaki Güneş Okur, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Yıldırım'ın cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından hastane morguna götürüldü.
Kazada yaşamını yitiren Yıldırım'ın kullandığı otomobilin ikiye ayrıldığı görüldü.