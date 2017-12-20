Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde Atköy kırsal mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Mustafa Ergen idaresindeki 10 DA 436 plakalı otomobil, Balıkesir-Bigadiç kara yolunun Atköy kavşağında, Ali Rıza Çay'ın kullandığı 10 R 0488 plakalı otomobille çarpıştı. Sabriye Ergen olay yerinde hayatını kaybetti. Mustafa ve Mehmet Ergen ile diğer otomobildeki Ali Rıza Çay, Muhammet Ali Çolak ve Recep Kılıç yaralandı. 112 ekiplerince Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Ergen kurtarılamadı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.