Edinilen bilgiye göre, Şarkikaraağaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Camikebir Mahalle Muhtarları M.Ö. gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafında görevinden uzaklaştırılan M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Camikebir Mahalle Muhtarlığına vekaleten Abidin Özkul görevlendirildi.