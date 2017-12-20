Edinilen bilgiye göre, Şarkikaraağaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Camikebir Mahalle Muhtarları M.Ö. gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafında görevinden uzaklaştırılan M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.M.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Camikebir Mahalle Muhtarlığına vekaleten Abidin Özkul görevlendirildi.
Isparta’da muhtar FETÖ’den görevden uzaklaştırıldı
20.12.2017 - 14:46 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta’nın Şarkikarağaç ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir mahalle muhtarı görevinden uzaklaştırıldı.
Etiketler : Isparta,FETÖ,muhtar,
529211 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/529211.aspx
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