Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Söke-Aydın karayolu üzerinde icra edilen rutin yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında Söke’den merkez Efeler ilçesine yolcu taşımacılığı yapan birlik dolmuşu durduruldu. Yolcuların yapılan kimlik sorgusu esnasında Söke’den Aydın’a seyahat eden Y.A.’nın Eskişehir Anadolu Lisesi’nde tarih öğretmeniyken KHK ile meslekten ihraç edildiği ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında FETÖ’nün sözde 'Kahramanmaraş bölge imamı' olduğu iddiasıyla arandığı tespit edildi.Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan yakalanarak gözaltına alınan Y.A., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Söke Adliyesi’ne sevk edildi. Y.A.’nın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.