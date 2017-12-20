Donan gölde buzları 'motorlu testere'yle kesip balık avlıyorlar

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye 41 kilometre mesafedeki 2 bin 149 rakımlı ve 27 metre derinliğindeki Hamurpet Gölü, soğuk hava nedeniyle bir süre önce dondu. Balıkçılar, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü gölde motorlu testereyle kırdıkları buzun altında ağlarla balık yakalıyor.

Gölde günde 300-400 kilogram balık avlayan balıkçılar, aynalı sazanın kilogramını 10-12 liradan, çepiç balığının kilogramını da 5-7 liradan muş merkezdeki pazarlarda satışa sunuyor. Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki buzun altında görünen balıklar ise "doğal akvaryum"u andırıyor.

Balıkçıların motorlu testereyle buzları kırıp balık avlaması ilginç görüntüler oluşturuyor.

"EKMEK PARAMIZ İÇİN MECBURUZ"

Balıkçılardan Ferhat Başaran, AA muhabirine, her Sabah göle erken saatlerde giderek buz tabakasını kırdıklarını söyledi.

Daha sonra buzun altındaki suya bıraktıkları ağları bir gün sonra çekerek, yakaladıkları balıkları kasalara doldurduklarını anlatan Başaran, "Zor şartlarda avlanıyoruz ama bizim ekmeğimiz de buradan çıkıyor. Bu cennet vatanda herkes bir şekilde rızkını kazanıyor." dedi.

Başaran, Hamurpet Gölü'nün doğa harikası bir yer olduğunu ifade ederek, herkesi bu güzelliği görmeye davet etti.

Balıkçılardan Fırat Subaşı ise ekmeklerini donan gölden çıkardıklarını belirterek, "Yakaladığımız balıkları sepetlere dolduruyoruz, sonra bu sepetleri bir birine bağlayıp buzda kaydırarak taşıyoruz. Şartlar biraz ağır ama ekmek paramız için bunu yapmaya mecburuz." diye konuştu.