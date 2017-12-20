Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent'te seyir halindeki bir otomobile açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

SEYİR HALİNDEKİ ARACA KURŞUN YAĞDIRDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Babür Caddesi üzerinde seyir halindeki 43 VF 345 plakalı otomobile Ercan T. tarafından 9 el ateş açıldı. Açılan ateş sonucu otomobilde bulunan 2 kişi vuruldu. Hastaneye kaldırılan Muzaffer Ç. hayatını kaybederken, oğlu Taner Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ESKİ DAMAT YAKALANDI

Saldırıya uğrayanların eski damadı olduğu iddia edilen Ercan T, ise yaralı olarak polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.