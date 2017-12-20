Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde 29 Kasım'da çıkan yangının ardından haber alınamayan Çataloğlu ailesinin bulunmasına yönelik arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Fazıl Çataloğlu'nun torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen, yanan evin enkazında bulunan cesedin Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelemesi ise sürüyor.

Jandarma ekipleri, komandoların katılımıyla bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

- Olay

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen bir ceset bulunmuştu. Ceset otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Fazıl Çataloğlu'nun traktörü ise evine 10 kilometre mesafedeki Elmayakası mevkisinde ormanlık alanda bulunmuştu.

Olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile A.Ş. tutuklanmış, zanlıların aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattığı iddia edilmişti.