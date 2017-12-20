Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Yeni Mahalle Manas Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil S. idaresindeki 06 DJ 5653 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan demir elektrik direğine çarptı. Kaza sonucu çarpmanın şiddetiyle sürücü emniyet kemerinin takılı olmaması sebebiyle açılan kapıdan yola savruldu. Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Y. ambulans Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle elektrik direğinin de eğilmesi üzerine olası tehlikeye karşı önlem almak için MEDAŞ ekipleri adrese geldi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.