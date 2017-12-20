Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Bağlar ilçesinde sebze meyve komisyoncularının bulunduğu Yenihal’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hale giren hırsızlar aynı dakikalarda dükkana gelen iş yeri sahipleri ile aralarında 10 metre olduğu halde 3,5 ton lahanayı kısa sürede kamyonete yükleyip kayıplara karıştı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı, görenleri hayrete düşürdü.

İş yeri sahibi Hakan Uçar, dün akşam 17.30 sıralarında ortağıyla birlikte iş yerine geldiğini belirterek, “Araçlarımızı dükkanın önüne park ettik. Hemen yan tarafımızda saat 17.40’da 5 kişi arabayla yanaşıp 3,5 ton lahanayı arabalarına yüklemişler” dedi.

“Aramızda 10 metre var”



Hırsızların, dükkanda kendileri olduğu halde böyle bir şeye nasıl cesaret edebildiklerine şaşırdığını ve şokta olduğunu ifade eden Uçar, şunları kaydetti: “Hiç fark etmedik. Ortağımla konuşurken meğerse yan tarafta 3,5 ton lahanayı 5 tane canavar 5 dakika içerisinde yükleyip gidiyor. Maddi değeri önemli değil hangi cesaretle yanımızda lahanalarımızı çalıyorlar. Aramızda 10 metre var. Bir de Lahananın iyisini almışlar yapraklarını da bize bırakmışlar. Sabah 04.30’da işe gelince lahanaların burada olmadığını anladık ve güvenlik kameralarına bakınca anladık. Polise haber verdik.”