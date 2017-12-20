Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Taşyaka Mahallesi 240 Sokak Otogar mevkisinde, dün akşam üzeri meydana geldi. DSİ kanalı üzerindeki ahşap köprüyü kullanarak karşıya geçmek isteyen Yusuf Saçım (52), ayağı kayarak kanala düştü. Kanaldaki akıntının kuvvetli olması nedeniyle Saçım, yaklaşık 2 kilometre sürüklenerek, Salı Pazarı mevkisine kadar geldi. Bir vatandaş ile itfaiye erinin suya atlayarak kanaldan çıkardığı Yusuf Saçım, 112 ekiplerine teslim edilmişti. Ağır yaralanan Saçım, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saçım’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Saçım’ın otopsinin ardından Çorum’a gönderilerek burada defnedileceği öğrenildi.