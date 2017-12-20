Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak’ta bir polis aracına av tüfeği ile ateş açan şahıs yakalandı. Merkez Karaağaç Polis Karakolu önünde park halinde olan bir polis ekip otosuna av tüfeği ile ateş açarak kaçan şüpheli R.D. polisin takibi sonucu yakalandı. Olayla ilgili ilk yapılan incelemede 30 yaşlarında olan şüphelinin terör bağlantısı bulunmadığı öğrenildi. Polis aracına yaptığı ateşli silah saldırısında zanlının uyuşturucu madde kullandığı ileri sürüldü. R.D. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, olayda kullandığı araç ve av tüfeğine polis tarafından el konularak inceleme başlatıldı.Uşak Emniyet Müdürülüğü yetkilileri olayın münferit bir olay olduğunu ve madde kullandığı ileri sürülen zanlının herhangi bir terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığını belirttiler.

