Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu'da iki evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından 22 gündür ulaşılamayan Çataloğlu ailesini arama çalışmaları sürüyor. Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde 29 Kasım'da çıkan yangının ardından haber alınamayan Çataloğlu ailesinin bulunmasına yönelik arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Fazıl Çataloğlu'nun torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen, yanan evin enkazında bulunan cesedin Ankara Adli Tıp Kurumundaki incelemesi ise sürüyor. Jandarma ekipleri, komandoların katılımıyla bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

SAVCILIK: SIR ÇÖZÜLEMEDİ!

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, iki evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından ulaşılamayan 5 kişilik aileyle ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan "Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Olayın çok yönlü soruşturulduğunu ve her ayrıntının değerlendirildiğini ifade eden Kantarcı, soruşturmanın içeriğine yönelik veya soruşturmanın akıbetini etkileyecek türde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi toplumda yanlış anlamalara da neden olabileceğini belirtti.

5 KİŞİDEN GÜNLERDİR HABER ALINAMIYOR

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen bir ceset bulunmuştu. Ceset otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Fazıl Çataloğlu'nun traktörü ise evine 10 kilometre mesafedeki Elmayakası mevkisinde ormanlık alanda bulunmuştu. Olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile A.Ş. tutuklanmış, zanlıların aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattığı iddia edilmişti.