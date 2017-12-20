Kastamonu'da iki evin kullanılamaz hale geldiği  yangının ardından 22 gündür ulaşılamayan Çataloğlu ailesini arama çalışmaları  sürüyor.  Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde 29 Kasım'da çıkan yangının ardından  haber alınamayan Çataloğlu ailesinin bulunmasına yönelik arama çalışmalarından  henüz sonuç alınamadı.

Fazıl Çataloğlu'nun torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin  edilen, yanan evin enkazında bulunan cesedin Ankara Adli Tıp Kurumundaki  incelemesi ise sürüyor.  Jandarma ekipleri, komandoların katılımıyla bölgede arama  çalışmalarını sürdürüyor.

SAVCILIK: SIR ÇÖZÜLEMEDİ!

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, iki  evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından ulaşılamayan 5 kişilik aileyle  ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan "Kastamonu'daki kayıp aile ile  ilgili sır çözüldü" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.  Olayın çok yönlü soruşturulduğunu ve her ayrıntının  değerlendirildiğini ifade eden Kantarcı, soruşturmanın içeriğine yönelik veya  soruşturmanın akıbetini etkileyecek türde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı  gibi toplumda yanlış anlamalara da neden olabileceğini belirtti. 

 5 KİŞİDEN GÜNLERDİR HABER ALINAMIYOR  

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29  Kasım'da yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini  Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması  başlatılmıştı.  Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında torunu Serdar Çataloğlu'na ait  olduğu tahmin edilen bir ceset bulunmuştu. Ceset otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp  Kurumuna gönderilmişti.  Fazıl Çataloğlu'nun traktörü ise evine 10 kilometre mesafedeki  Elmayakası mevkisinde ormanlık alanda bulunmuştu.  Olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile A.Ş. tutuklanmış, zanlıların  aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattığı iddia edilmişti.