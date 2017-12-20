Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 103 kilo 200 gram kubar, 8 kilo 250 gram toz, toplam 111 kilo 450 gram esrar ile 6.5 kilo hintkeneviri tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.