Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 103 kilo 200 gram kubar, 8 kilo 250 gram toz, toplam 111 kilo 450 gram esrar ile 6.5 kilo hintkeneviri tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Mardin'de uyuşturucu operasyonu
20.12.2017 - 18:05 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'de ihbar üzerine polisin bir evde yaptığı aramada, 111 kilo 450 gram esrar ile 6.5 kilo hintkeneviri tohumu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Mardin,uyuşturucu,haberler,
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