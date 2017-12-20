Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bugün Eldeş Mahallesi- Ilgın yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Eskiden köy statüsünde olan Eldeş Mahallesi'nden ilçe merkezine, farklı liselerde okuyan öğrencileri taşıyan, Osman Boran yönetimindeki 42 GCU 57 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Boran ile minibüsteki 18 öğrenci yaralandı. Öğrenciler, çağrılan ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.