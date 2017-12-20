Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de, terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Ö.Y. hakkında terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı iddiasıyla Burhaniye Sulh Ceza Mahkemesi tarafından arama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin il merkezindeki Güvemçetmi Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Ekipler, Ö.Y'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.