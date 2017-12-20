Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik'ten yapılan açıklamada, 19 Aralık saat 19.30 sıralarında ilçedeki bir otelde meydana gelen silahlı kavgaya, Bitlis ve Tatvan Emniyet Müdürlüğü görevlilerince müdahale edilerek, 12 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Olaya karışan iki ailenin, Dibekli köyündeki mezranın kullanımıyla ilgili husumetli oldukları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kavgada, 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Yaralılardan 3'ü hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Olay yerinden geçen bir kişi seken kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu hafif yaralanmış, 2 kişinin ise hayati tehlikesi devam etmektedir. Kavgaya karışan bir şüpheliye ait 2 ruhsatlı silaha ve olayda kullanılan bir ruhsatsız silaha el konulmuştur. Olay yerinde yapılan incelemede, boş ve mermi çekirdekleri ile 2 dolu fişek, 2 bıçak, 2 demir ve sopa muhafaza altına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir." Açıklamada, suç ve suçlulara karşı mücadelenin halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.