Valilik'ten yapılan açıklamada, 19 Aralık saat 19.30 sıralarında  ilçedeki bir otelde meydana gelen silahlı kavgaya, Bitlis ve Tatvan Emniyet  Müdürlüğü görevlilerince müdahale edilerek, 12 şüphelinin gözaltına alındığı  belirtildi. Olaya karışan iki ailenin, Dibekli köyündeki mezranın kullanımıyla  ilgili husumetli oldukları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kavgada, 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Yaralılardan 3'ü  hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Olay yerinden geçen bir kişi seken  kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu hafif yaralanmış, 2 kişinin ise hayati  tehlikesi devam etmektedir. Kavgaya karışan bir şüpheliye ait 2 ruhsatlı silaha  ve olayda kullanılan bir ruhsatsız silaha el konulmuştur. Olay yerinde yapılan  incelemede, boş ve mermi çekirdekleri ile 2 dolu fişek, 2 bıçak, 2 demir ve sopa  muhafaza altına alınmıştır.   Gözaltına alınan şüpheliler, mevcutlu  olarak adliyeye sevk edilecektir." Açıklamada, suç ve suçlulara karşı mücadelenin halkın desteğini alan  güvenlik güçlerince kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.