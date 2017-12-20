Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Çavuşbaşı İtfaiye İstasyonu’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İstasyonda bekleyen itfaiye ekipleri dumanları görünce alarma geçti. Dumanların yükselmesi üzerine istasyona tedbir amaçlı Kavacık ve Ümraniye’den itfaiye ekipleri sevk edildi. İstasyonda bulunan itfaiyeciler ve sevk edilen ekipler, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yapılan çalışmalar sırasında istasyonda elektriklerin yanmadığı görüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı istasyonda inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
İstanbul'da bir itfaiye istasyonunda yangın çıktı
20.12.2017 - 19:41 | Son Güncelleme: 20.12.2017 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beykoz’da bulunan Çavuşbaşı İtfaiye İstasyonu’nda yangın çıktı. Yangın, itfaiyecilerin ve sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Etiketler : beykoz,Çavuşbaşı İtfaiye İstasyonu,yangın,
529299 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/529299.aspx
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