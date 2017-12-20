Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Çavuşbaşı İtfaiye İstasyonu’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İstasyonda bekleyen itfaiye ekipleri dumanları görünce alarma geçti. Dumanların yükselmesi üzerine istasyona tedbir amaçlı Kavacık ve Ümraniye’den itfaiye ekipleri sevk edildi. İstasyonda bulunan itfaiyeciler ve sevk edilen ekipler, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yapılan çalışmalar sırasında istasyonda elektriklerin yanmadığı görüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı istasyonda inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.