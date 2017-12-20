Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşat Sağlık (43) idaresindeki 48 S 5242 plakalı taşımalı eğitim öğrenci servisi, Yatağan-Milas karayolu Şahinler Mahallesi mevkisinde, aynı istikamette giden Hasan Ali Çamlı yönetimindeki 48 EV 445 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, serviste bulunan öğrenciler Aysu Dalgın (16), Hilal Gökçe (17), Tansu Karadayı (21), Oğuzhan Dalgın (16), Halit Dalgın (17) ve Mutlu Koku (15) Meltem Karadayı (15) ile otomobil sürücüsü Çamlı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yatağan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Baykal, okul müdürleri ve öğretmenler, hastaneye gelerek kaza ve yaralılar hakkında bilgi aldı.