Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın Atatürk Havalimanı’ndan saat 02.30 sıralarında havalanarak TK160 sefer sayılı İstanbul-Mauritius-Antananarivo ara uçuşlu seferini gerçekleştiren tarifeli uçak, Mauritius’a iniş sırasında beklenmedik şekilde kuş sürüsüne çarptı. Antananarivo uçuşu öncesinde yaşanan kuş çarpması nedeniyle uçakta hasar meydana geldi.



Yolcular başka uçaklarla Antananarivo’ya gönderildi

İniş sırasında yaşanan olay nedeniyle hasar tespiti için TC-JOE kuyruk tescilli uçak bakıma alınırken mağduriyet yaşanmaması için yolcular, diğer havayolu şirketleri aracılığıyla Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’ya gönderildi. Hasarı giderilen Airbus A330 tipi uçak ise İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelmek üzere Mauritius’tan hareket etti.