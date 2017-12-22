Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Edremit ilçesini Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlayan karayolu ile Balıkesir-Çanakkale il sınırında yolun trafiğe kapanmaması için ekipler, tuzlama çalışması yapıyor.

Yağışın ardından bölgedeki kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Her mevsim sunduğu güzelliklerle doğa tutkunlarının uğrak yerlerinden Kazdağları, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Edremit Körfezi'ndeki ilçelerden Kazdağları'na çıkan vatandaşlar, yürüyüş yapıp kar topu oynadı. Kazdağları'nın yeşil doğasını örten kar, fotoğraf meraklıları için de eşsiz manzaralar oluşturdu.

Hanlar mevkisindeki işletmenin sahibi Celal Onay, AA muhabirini yaptığı açıklamada, kar yağışının gece boyunca sürdüğünü söyledi.

Ekiplerin yolların kapanmaması için sürekli çalıştığını belirten Onay, "Kar lastiği olmayanlar, yolda kalıyor. Kendileri kaldıkları gibi başka araçların da geçmesini engelliyorlar. Yol kapandığı için kimse geçemiyor." dedi.

Kütahya

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Domaniç-İnegöl karayolundaki Kocayayla mevkisinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 50 metrenin altına düştü.

Kış koşullarına uygun olmayan lastiklerle yola çıkan birçok sürücü geri dönmek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Trafik ekipleri, gizli buzlanma ve sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.