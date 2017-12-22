Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kızılcahamam Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir inşaata beton döktükten sonra hareket eden beton mikseri 84 yaşındaki Ahmet Çaf’a çarptı. Yaşlı adam olay yerine gelen 112 Acil Servis ile Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada Ahmet Caf’a yapılan ilk müdahalelerin ardından Ankara İbni Sina Hastanesine sevk edildi. Ahmet Caf’ın yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Beton mikseri sürücüsü Fatih Şengül ise gözaltına alındı.