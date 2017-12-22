Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Hatay Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğünce Hatay Kırıkhan merkezli İstanbul, Muğla ve Kocaeli illerinde ‘Örgüt faaliyeti kapsamında yasadışı bahis oynatmak’ suçundan 85 şüpheli şahsa ‘Kerpeten’ kod adlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında bahis sitesi kurup yöneten 18 şüpheli ve bayi olarak faaliyet gösteren 56 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda 97 bin 235 TL, bin 150 dolar, 3 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 27 adet dolu fişek, çok sayıda bilgisayar, telefon ve flash diske el konuldu.Öte yandan 11 lüks otomobil, 1 motosiklet, 3 lüks daireye ve banka hesaplarına da el konulduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.