Edinilen bilgilere göre, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen İsmail B. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hatay’da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı
22.12.2017 - 22:44 | Son Güncelleme: 22.12.2017 - 22:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan bir kişi tutuklandı.
Etiketler : Hatay,terör,tutuklama,
529939 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/529939.aspx
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