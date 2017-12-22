Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Germencik ilçesinde Sefa Şahin idaresindeki otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri mevkisinde, aynı yönde seyir halinde olan Hüseyin Açar yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Yasin Malgaç, Enes Yayla ve İbrahim Kal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Şahin, 112 Acil Sağlık ekiplerince Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Açar, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden üç kişi ile yaralanan sürücünün İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi oldukları, İzmir'den Aydın'a arkadaşlarını ziyaret etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Yaşamını yitiren gençlerin yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.